СМИ: в Висконсине эвакуированы посетители магазина из-за сообщения о мужчине с оружием

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Посетители и сотрудники торгового центра в городе Гранд-Шут (штат Висконсин) были эвакуированы во вторник из-за сообщения о мужчине с огнестрельным оружием. Об этом сообщил телеканал Fox News.

В торговый центр прибыли сотрудники экстренных служб. По данным властей города, на данный момент какое-либо подтверждение реальной угрозы отсутствует.