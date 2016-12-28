В Индии с рельсов сошли 14 вагонов пассажирского поезда

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 40 человек пострадали в результате схода с рельсов 14 вагонов пассажирского поезда недалеко от индийского города Канпур, штат Уттар-Прадеш. Об этом сообщила электронная версия газеты The Times of India.
По ее данным, инцидент произошел около 05:20 по местному времени (03:20 мск).
В настоящее время на месте ЧП работают спасатели.