В Индии с рельсов сошли 14 вагонов пассажирского поезда

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 40 человек пострадали в результате схода с рельсов 14 вагонов пассажирского поезда недалеко от индийского города Канпур, штат Уттар-Прадеш. Об этом сообщила электронная версия газеты The Times of India.

По ее данным, инцидент произошел около 05:20 по местному времени (03:20 мск).

В настоящее время на месте ЧП работают спасатели.