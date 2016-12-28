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Дело против Dentsu, принуждавшей своих сотрудников к переработкам, передали в прокуратуру

Происшествия
28 декабря, 5:55 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
Внимание к нездоровым порядкам в компании привлекла трагическая гибель 24-летней сотрудницы Мацури Такахаси, которая не выдержала постоянного напряжения на работке и покончила с собой
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ТОКИО, 28 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии передало в прокуратуру документы в отношении руководства крупнейшей в мире рекламной компании Dentsu, которое подозревается в систематических нарушениях трудового законодательства и принуждении своих сотрудников к переработкам сверх нормы. Об этом сообщило агентство Киодо.

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Внимание к нездоровым порядкам в компании привлекла трагическая гибель 24-летней сотрудницы Мацури Такахаси, которая не выдержала постоянного напряжения на работке и покончила с собой в декабре прошлого года. Как выяснилось позднее, она брала по 105 часов сверхурочной работы в месяц, что больше установленного законом максимума в 70 часов. В самые напряженные моменты она спала по два часа в сутки, а иногда и не более 10 часов в неделю.

По результатам выемки документов, проведенной в ноябре, выяснилось, что подобное нарушение закона в компании не единственное. В общей сложности более 30 человек в своих отчетах занизили реальное время, которое они отработали за месяц. Из-за запрета на сверхурочные более 70 часов в неделю сотрудники были вынуждены в подаваемых документах занижать эти сведения.

В годовщину смерти Такахаси ее мать распространила через СМИ обращение, в котором призвала работников Dentsu и других японских компаний изменить свое отношение к работе и не становиться "заложниками корпоративных традиций".

Массированное освещение этого скандала со стороны прессы, а также реакция трудовых инспекций вынудила Dentsu смягчить свои корпоративные нормы. Свет во всех офисах теперь принято выключать не позднее десяти вечера. Теперь под вопросом оказались и знаменитые "10 дьявольских принципов" компании, один из которых гласит: "Даже если тебя убили, не останавливайся, пока не достигнешь цели".

Считается, что японцы часто перерабатывают и испытывают большой стресс на работе. В стране даже существует специальный термин "кароси", который означает смерть от переработки. Впрочем, многие сотрудники и сами не против переработок, которые позволяют им продвинуться по карьерной лестнице и заработать побольше денег.

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