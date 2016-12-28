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Медики в Туве эвакуировали из больницы 30 человек из-за пожара

Происшествия
28 декабря, 6:04 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 28, декабря. /ТАСС
Горела комната на втором этаже двухэтажного здания площадью 15 кв. м
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КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Персонал кожно-венерологического диспансера в Кызыле эвакуировал из здания 30 человек из-за пожара. Об этом сообщила пресс- служба ГУ МЧС Тувы со ссылкой на замначальника ведомства Владислава Солонцова.

"На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горела комната на втором этаже двухэтажного здания площадью 15 кв. м. Пожар был оперативно ликвидирован. К счастью, погибших и пострадавших нет, так как персоналом больницы было своевременно эвакуированы 30 человек", - сказал Солонцов.

На тушение пожара привлекались 18 человек личного состава и 7 единиц техники.

Как пояснил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кызылу и Кызылскому району, летом в больнице были выявлены нарушения пожарной безопасности. При повторной проверке в сентябре этого года нарушения были устранены.

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