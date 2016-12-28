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Шанхайская таможня пресекла попытку контрабанды трех тонн чешуи редкого вида ящера

Происшествия
28 декабря, 6:47 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев
Чешую панголинов пытались ввести в Китай под видом древесины
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ШАНХАЙ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Шанхайская таможня изъяла при попытке ввоза в Китай более трех тонн чешуи панголинов - редкого вида ящера, находящегося под угрозой исчезновения. Об этом сообщила сегодня газета "Шанхай жибао" со ссылкой на заявление городской таможни.

Контрабандный товар был обнаружен в прибывшем из Африки контейнере. Чешую панголинов 10 декабря пытались ввести в Китай под видом древесины, которая и была указана в декларации. После вскрытия контейнера служащие таможни обнаружили 101 мешок с контрабандным товаром общим весом в 3,1 тонну. Для получения такого количества чешуи, предположительно, было истреблено от 5 тыс. до 7,5 тыс. панголинов.

Полиции удалось задержать трех подозреваемых, а также выйти на скупщиков контрабандного товара, которые занимались поставками чешуи панголинов из Африки с 2015 года. Расследование этого дела продолжается.

Все восемь видов панголинов включены в первое положение "Конвенции о международной торговле исчезающими видами флоры и фауны", что означает полный запрет на международную торговлю ими.

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