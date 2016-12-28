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Источник: за время поисков Ту-154 обнаружены 13 тел погибших

Происшествия
28 декабря, 8:04 UTC+3
Опознан один человек, сообщили в оперативном штабе по проведению поисковой операции
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Поисковые группы обнаружили на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море за время поисковой операции 13 тел погибших и многочисленные останки. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по проведению поисковой операции.

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"Всего обнаружено 13 тел погибших, опознан один человек. На месте найдены многочисленные фрагменты тел", - сказал источник.

По его словам, во вторник водолазы подняли тело одного погибшего и 38 фрагментов тел.

Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ разбился рано утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Адлера. На борту были 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка (доктор Лиза), артисты ансамбля имени Александрова, которые направлялись на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России.

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