Замминистра из Иркутской области находится под подпиской о невыезде по делу об отравлении

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Замминистра из Иркутской области находится под подпиской о невыезде по делу об отравленииПроисшествия 28 декабря, 8:27
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ИРКУТСК, 28 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедова, ставшая фигурантом дела о массовом отравлении суррогатом в Иркутске, находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
"После дачи показаний Нефедову отпустили под подписку о невыезде", - сказал собеседник агентства.
В правительстве региона агентству также подтвердили, что чиновница находится в среду на рабочем месте.
Накануне ТАСС сообщал, что подозреваемая в халатности Нефедова была задержана для дачи показаний на рабочем месте. Какую меру пресечения ей планировало избрать следствие, тогда не уточнялось.
СК продолжает расследование уголовного дела о гибели людей в Иркутске после употребления спиртосодержащего средства по ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, а также выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). В настоящее время по делу задержаны 22 человека. В отношении семерых из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 10 - в виде домашнего ареста, еще четверо находятся под подпиской о невыезде. Задержанный замруководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов госпитализирован.
Жертвами отравления парфюмерным концентратом "Боярышник", в составе которого был обнаружен метиловый спирт, по уточненным результатам судмедэкспертизы, в Иркутске стали 74 человека. Из 120 пострадавших 11 на данный момент находятся в больнице, пятеро из них - в реанимации.