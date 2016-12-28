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Замминистра из Иркутской области находится под подпиской о невыезде по делу об отравлении

Происшествия
28 декабря, 8:27 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 28, декабря. /ТАСС
Во вторник подозреваемая в халатности Евгения Нефедова была задержана для дачи показаний на рабочем месте
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© AP Photo/Markus Schreiber, архив

ИРКУТСК, 28 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедова, ставшая фигурантом дела о массовом отравлении суррогатом в Иркутске, находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"После дачи показаний Нефедову отпустили под подписку о невыезде", - сказал собеседник агентства.

В правительстве региона агентству также подтвердили, что чиновница находится в среду на рабочем месте.

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Накануне ТАСС сообщал, что подозреваемая в халатности Нефедова была задержана для дачи показаний на рабочем месте. Какую меру пресечения ей планировало избрать следствие, тогда не уточнялось.

СК продолжает расследование уголовного дела о гибели людей в Иркутске после употребления спиртосодержащего средства по ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, а также выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). В настоящее время по делу задержаны 22 человека. В отношении семерых из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 10 - в виде домашнего ареста, еще четверо находятся под подпиской о невыезде. Задержанный замруководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов госпитализирован.

Жертвами отравления парфюмерным концентратом "Боярышник", в составе которого был обнаружен метиловый спирт, по уточненным результатам судмедэкспертизы, в Иркутске стали 74 человека. Из 120 пострадавших 11 на данный момент находятся в больнице, пятеро из них - в реанимации. 

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Отравление лосьоном "Боярышник" в Иркутске
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