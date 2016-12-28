В Подмосковье задержаны подозреваемые в нападении на банк и краже картин Левитана

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемых в нападении на банк, а также в краже из музея пяти картин Левитана. Об этом в среду ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с ФСБ России, уголовным розыском ГУ МВД России по Нижегородской области, уголовным розыском УМВД России по Ивановской области при силовой поддержке СОБР "Рысь" ЦСН СР Росгвардии задержаны подозреваемые в совершении разбойных нападений на банк, перевозчиков денежных средств, а также краже пяти картин из музея художника Левитана", - сказала она.
Кража из музея в Плесе Ивановской области была совершена в августе 2014 года. Было похищено пять картин общей стоимостью около 77 млн рублей.
В мае этого года двое злоумышленников совершили разбойное нападение на один из банков Нижнего Новгорода и похитили более 5 млн рублей. В ноябре на одной из автотрасс Нижегородской области было совершено разбойное нападение с применением огнестрельного оружия на инкассаторов и сотрудников ДПС.
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в одном из загородных домов на территории Московского региона двое подозреваемых в совершении данных преступлений были задержаны. Ими оказались 33 и 37-летний жители Нижнего Новгорода. Кроме того, задержан 29-летний житель одной из стран ближнего зарубежья, находящийся в розыске", - пояснила Волк.
При проведении обыска по месту временного проживания задержанных был обнаружен изъят 1 кг героина, а также одна из похищенных картин Левитана. "В ходе дальнейших мероприятий в Нижнем Новгороде были обнаружены остальные четыре похищенные картины художника. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заключила Волк.