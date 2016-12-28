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В Москве по подозрению в убийстве 10-летнего мальчика задержан его брат

Происшествия
28 декабря, 9:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Следствие установило, что ребенок умер от удушения
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Подросток задержан в Москве по подозрению в убийстве своего 10-летнего брата. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Благодаря грамотно спланированной работе следователей столичного СК России и сотрудников полиции в кратчайшие сроки установлен и задержан по подозрению в совершении убийства 17-летний брат потерпевшего. Во время допроса молодой человек признал вину", - сказала она.

Вечером 27 декабря в квартире одного из жилых домов на Ломоносовском проспекте обнаружено тело 10-летнего ребенка с признаками насильственной смерти. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что смерть потерпевшего наступила в результате удушения.

В ближайшее время следствие предъявит подозреваемому обвинение и изберет меру пресечения.

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