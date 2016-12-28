В Калуге "Газель" сбила женщину и трехлетнего ребенка на переходе

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КАЛУГА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. "Газель" сбила женщину с трехлетним ребенком на пешеходном переходе в Калуге. Пострадавшие с серьезными травмами госпитализированы, сообщили корреспонденту ТАСС в региональном УГИБДД.
"ДТП произошло около 8:00 мск на улице Московской в Калуге. Водитель "Газели" 1985 года рождения двигался со стороны улицы Кибальчича и с левого ряда совершил наезд на двух пешеходов - женщину 1988 года рождения и ее сына 2013 года рождения", - сказали в ведомстве.
Женщина с серьезным переломом доставлена в больницу скорой медицинской помощи, мальчик - в детскую областную больницу.
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