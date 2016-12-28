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Второй "черный ящик" Ту-154 поднят со дна Черного моря

Происшествия
28 декабря, 12:01 UTC+3
Первый бортовой самописец уже доставлен в институт ВКС России
Материал из 1 страницы
© Артур Лебедев/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Второй бортовой самописец самолета Ту-154 поднят со дна Черного моря, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154", - говорится в сообщении.

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Ранее в институт ВКС России в Люберцах уже был доставлен первый речевой самописец. По данным Минобороны, первичный анализ данных с бортового самописца Ту-154, потерпевшего катастрофу над Черным морем, позволяет сузить перечень вероятных причин крушения.

Минобороны РФ также сообщило, что водолазы подняли со дна Черного моря 15 тел и 239 фрагментов тел погибших.

"Уточненные данные по обнаруженным телам и фрагментам: по состоянию на 12.00 мск - 15 тел и 239 фрагментов", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщили, что со дна были подняты 17 тел и 223 фрагмента тел погибших.

Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря рано утром вскоре после вылета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, правозащитник Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

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