Соучастник хищения 1,1 млрд рублей на Восточном получил четыре года тюрьмы

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы приговорил к 4 годам заключения в колонии общего режима директора ООО "Стройконструкция С" Анатолия Рязанова, признанного виновным в растрате 1,1 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
В связи с тем, что Рязанов ранее признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело слушалось в особом порядке.
Судья Елена Гудошникова в приговоре отметила признание Рязановым вины и деятельное раскаяние в качестве смягчающего обстоятельства. В то же время, с учетом тяжести преступления суд счел невозможным назначить Рязанову условное наказание.
Обвиняемый был взят под стражу в зале суда. Он сообщил ТАСС, что согласен с приговором. "Обжаловать не буду, со всем согласен", - сказал Рязанов.
Суд также удовлетворил иски к подсудимому на 312 млн и 470 млн рублей. Судья отметила, что по делу есть другие обвиняемые, и в случае вынесения им обвинительных приговоров, эти средства будут взысканы солидарно.
Как установлено следствием и судом, в 2012-2013 годах начальник ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое России Андрей Ярцев совместно с генеральным директором ЗАО "Стройконструкция" Николаем Шкадиным, его заместителем Игорем Новиковым и Владимиром Денискиным, действуя в составе организованной группы, растратили денежные средства федерального бюджета в размере более 1,1 млрд рублей путем закупки у ООО "Стройконструкция С" по искусственно завышенным ценам металлоконструкций для строительства объектов космодрома.
Приобретенные материалы использовались для сооружения монтажно-испытательного комплекса для приема, обслуживания и предпусковой подготовки частей ракеты-носителя. При этом реальные затраты на указанные металлоконструкции составляли порядка 600 млн рублей.