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Никита Белых пожаловался на невозможность жениться в СИЗО

Происшествия
28 декабря, 12:48 дата обновления: 28 декабря, 12:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
В СИЗО не получали документов о разрешении Белых заключить брак
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Никита Белых

Никита Белых

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, находящийся в СИЗО "Лефортово", пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы на то, что не может заключить брак в СИЗО. Об этом ТАСС сообщили члены ОНК, посетившие Белых.

"Никита Белых в ходе проверки условий содержания в СИЗО пожаловался, что уже 5 месяцев не может заключить брак в СИЗО", - сказал член ОНК. "Я уже измучился, и невеста измучилась. Следователь говорит, что разрешение на брак дал, но документы якобы отправил по почте, а в СИЗО они не поступили", - приводит слова Белых собеседник агентства.

Представители администрации СИЗО подтвердили тот факт, что документы, подтверждающие разрешение на брак, не поступали, уточнил правозащитник.

Задержание Никиты Белых произошло 24 июня в ресторане в Москве при получении взятки. По словам следователей, Белых лично и через посредника получил в общей сложности €400 тыс. Вину Белых не признает. 21 декабря Басманный суд Москвы продлил Белых срок ареста до 24 марта 2017 года, несмотря на просьбу защиты о переводе под домашний арест. 28 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых в связи с утратой доверия.

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