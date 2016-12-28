Источник: выкладку фрагментов Ту-154 планируется провести в ближайшее время в Сочи

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Выкладку фрагментов самолета Ту-154 Министерства обороны, потерпевшего крушение над Черным морем, планируется провести в ближайшее время в Сочи. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах.

"В настоящее время готовится площадка, куда будут доставлены фрагменты самолета для выкладки, которая начнется, вероятно, в ближайшее время. Сейчас они находятся на территории морского порта", - сказал источник. По его словам, на земле будет очерчен реальный контур Ту-154. "Поэтапно по мере нахождения фрагментов они будут выкладываться в той части самолета, где должны находиться", - отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что выкладка необходима для выяснения обстоятельств произошедшего. "Это достаточно большой комплекс работ, без которого не обходится ни одно расследование авиакатастроф", - отметили в силовых структурах.

Ранее источник сообщил, что всего за время поисковой операции обнаружено более 1,5 тыс. фрагментов и обломков самолета, примерно треть, около 570, поднята на поверхность. По данным Минобороны, 12 обломков - крупные.

Самолет Ту-154 разбиллся 25 декабря рано утром вскоре после вылета из аэропорта Адлер. Жертвами катастрофы стали 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, правозащитник Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза