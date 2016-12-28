СК предъявил обвинения 16 фигурантам дела об отравлении "Боярышником"

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение 16 фигурантам уголовного дела о массовом отравлении концентратом для принятия ванн "Боярышник" в Иркутской области. Об этом сообщила ТАСС представитель СК РФ Светлана Петренко.
"На сегодняшний день 16 лицам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). В ближайшее время следствие намерено предъявить обвинение еще шестерым фигурантам", - сообщила она.
Из 123 человек, поступивших в медицинские учреждения Иркутской области с подозрением на отравление метиловым спиртом, скончались 77 человек, 11 еще находятся в больницах.
По словам Петренко, следствие проводит судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых установят причину смерти каждого скончавшегося.
Кроме того, замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедова, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, освобождена под подписку о невыезде. "В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и бездействию всех должностных лиц органов исполнительной власти как муниципального, так и регионального уровня", - отметила представитель СК.