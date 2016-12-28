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СК предъявил обвинения 16 фигурантам дела об отравлении "Боярышником"

Происшествия
28 декабря, 15:08 UTC+3
В ближайшее время следствие намерено предъявить обвинение еще шестерым человекам
Материал из 1 страницы
Во время избрания меры пресечения фигурантам дела о массовом отравлении алкогольным суррогатом в Иркутске

Во время избрания меры пресечения фигурантам дела о массовом отравлении алкогольным суррогатом в Иркутске

© Кирилл Шипицин/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение 16 фигурантам уголовного дела о массовом отравлении концентратом для принятия ванн "Боярышник" в Иркутской области. Об этом сообщила ТАСС представитель СК РФ Светлана Петренко.

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© AP Photo/Markus Schreiber, архив
Семерым фигурантам дела о массовом отравлении "Боярышником" предъявлены обвинения
Задержана замминистра Иркутской области, ставшая фигурантом дела об отравлении
Замминистра имущественных отношений Иркутской области стала фигурантом дела об отравлении

"На сегодняшний день 16 лицам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). В ближайшее время следствие намерено предъявить обвинение еще шестерым фигурантам", - сообщила она.

Из 123 человек, поступивших в медицинские учреждения Иркутской области с подозрением на отравление метиловым спиртом, скончались 77 человек, 11 еще находятся в больницах.

По словам Петренко, следствие проводит судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых установят причину смерти каждого скончавшегося.

Кроме того, замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедова, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, освобождена под подписку о невыезде. "В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и бездействию всех должностных лиц органов исполнительной власти как муниципального, так и регионального уровня", - отметила представитель СК.

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Отравление лосьоном "Боярышник" в Иркутске
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