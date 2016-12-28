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Четверо жителей ХМАО предстанут перед судом за связь с "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"

Происшествия
28 декабря, 15:21 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, декабря. /ТАСС
По данным следствия, они проводили агитационную и пропагандистскую работу для создания позитивного мнения о деятельности террористической организации
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Четверо жителей Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) предстанут перед судом за вступление в ряды террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Нижневартовск СУ СК РФ по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении четверых жителей Нижневартовска, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 282 УК РФ. В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемые вступили в ряды "Хизб ут-Тахрир аль Ислами" - организацию, которая решением Верховного Суда РФ признана террористической и запрещена на территории страны", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, четверо жителей, являясь активными членами террористической организации, проводили агитационную и пропагандистскую работу для создания позитивного мнения о ее деятельности. "Для публичного распространения среди населения националистических, политических и религиозных идей экстремистской направленности обвиняемые приобретали литературу, связанную с деятельностью "Хизб ут-Тахрир аль Ислами", раскрывающую ее цели и задачи и распространяли ее среди жителей Нижневартовска. В ходе обысков, проведенных по месту жительства, работы, а также в автомобилях обвиняемых, указанная литература и экстремистские печатные издания были изъяты", - добавили там.

В СУ СК РФ по региону отметили, что также обвиняемые размещали в соцсетях пропагандистские ролики, направленные на формирование негативного, неприязненного и враждебного отношения к работе правоохранительных органов, представителям христианства и христианской религии в целом. На период следствия обвиняемые были взяты под стражу, после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд.

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