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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Полицейские установили всех подозреваемых в жестоком убийстве медведя в Якутии. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий были установлены все предполагаемые подозреваемые в жестоком обращении с медведем в одном из районов Республики Саха (Якутия)", - сказала она.
По словам Волк, в настоящее время опрошен работник одного из промышленных предприятий. Он пояснил, что инцидент произошел еще в мае. Находясь в рабочей командировке в Булунском районе, и направляясь по зимнику, вместе со своими коллегами наехали грузовыми автомобилями на медведя.
27 декабря в интернете появилась видеозапись, на которой вахтовики в Якутии на двух машинах "Урал" задавили медведя. Следствие установило, что автомашины, на которых была совершена травля хищника, принадлежат организации, осуществляющей работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы в Якутии. По данным следствия, на кадрах видеосъемки запечатлены работники, которые осуществляли работу вахтовым методом на территории Булунского района.
Следователем установлено местонахождение транспортных средств и уже произведен их осмотр. По факту размещенной видеозаписи возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, сопряженное с применением садистских методов, совершенное группой лиц".