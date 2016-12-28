Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на северо-востоке Японии

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ТОКИО, 28 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в японской префектуре Ибараки на северо-востоке страны, угрозы цунами нет. Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство.
Эпицентр землетрясения находился на границе с префектурой Фукусима, а очаг залегал на глубине 10 км. После этого в том же месте был зарегистрирован повторный толчок магнитудой 4,7.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Подземные толчки ощутили жители 19 префектур.
Как сообщила энергокомпания Tokyo Electric Power, никаких происшествий на остановленной АЭС "Токай" в префектуре Ибараки, а также на аварийной станции "Фукусима-1" не зафиксировано. Железнодорожный транспорт, а также два токийских аэропорта Нарита и Ханэда работают в обычном режиме.