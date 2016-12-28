СК возбудил дело против курского завода за невыплату 31 млн рублей налогов

Shell выплатит городу Клавис $22 млн за загрязнение водыСоциальная ответственность 28 декабря, 17:20
Поветкина в январе опросят в Нью-Йорке по иску к американцу УайлдеруСпорт 28 декабря, 17:18
Источник: тела еще трех погибших обнаружены на месте крушения Ту-154Происшествия 28 декабря, 17:09
Основные строительные работы на новом терминале в аэропорту Анапы завершеныТранспорт 28 декабря, 16:54
РФС продлил контракт с тренером сборной России по мини-футболу СкоровичемСпорт 28 декабря, 16:46
СМИ: футболист "Краснодара" Енджейчик перейдет в "Легию" за €1 млнСпорт 28 декабря, 16:39
Мраморная лестница Гатчинского дворца открывается после реставрацииНовости партнеров 28 декабря, 16:36
Свердловское ипотечное агентство выдало в 2016 г. на 30% больше кредитовНовости Урала 28 декабря, 16:33
В Кузбассе из-за погоды возникли трудности со сбором писемСибирь 28 декабря, 16:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КУРСК, 28 декабря. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. СК по Курской области возбудил уголовное дело против руководства курского "Кореневского завода по производству солода" за сокрытие 31 млн рублей налогов, сообщает пресс-служба ведомства.
"По факту уклонения от уплаты налогов организацией возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации, совершенное в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.
По версии следствия, лица, выполняющие управленческие функции завода, включили заведомо ложные сведения в налоговые декларации за II квартал 2013 года и уклонились от более 31 млн рублей. В рамках расследования будут произведены выемки финансовых документов и уставной документации организации.