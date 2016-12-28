СК возбудил дело против курского завода за невыплату 31 млн рублей налогов

КУРСК, 28 декабря. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. СК по Курской области возбудил уголовное дело против руководства курского "Кореневского завода по производству солода" за сокрытие 31 млн рублей налогов, сообщает пресс-служба ведомства.

"По факту уклонения от уплаты налогов организацией возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации, совершенное в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, лица, выполняющие управленческие функции завода, включили заведомо ложные сведения в налоговые декларации за II квартал 2013 года и уклонились от более 31 млн рублей. В рамках расследования будут произведены выемки финансовых документов и уставной документации организации.