Дело о попытке рейдерского захвата здания в Москве передано в суд

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Расследование уголовного дела в отношении трех предпринимателей, обвиняемых в попытке рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре в Москве, завершено. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
"Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Михаила Чернова, Дмитрия Лысаковского и Петра Чихуна, обвиняемых по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказала она.
По данным следствия, с декабря 2012 года по май 2015 года обвиняемые вступили в преступный сговор со своим знакомым Георгием Пирумовым, а также адвокатом Евгением Рыжовым для незаконного завладения зданием на Гоголевском бульваре. Для этого соучастники разработали план, предусматривающий нарушение ряда гражданско-правовых сделок, в том числе инициирование судебных процессов и тяжб, внешне носящих законный характер, а по сути направленных на хищение имущества преступным путем.
"Благодаря работе следователей Главного следственного управления СК России по Москве указанная схема была своевременно раскрыта. В ходе расследования было выявлено значительное количество сфальсифицированных документов, представленных в различные государственные учреждения", - отметила Иванова.
Ранее московский суд приговорил Пирумова к 1 году и 8 месяцам заключения в колонии строгого режима. В отношении адвоката Рыжова уголовное дело выделено в отдельное производство, он объявлен в розыск.