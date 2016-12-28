Источник: тела еще трех погибших обнаружены на месте крушения Ту-154

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Тела еще трех погибших обнаружены на месте крушения самолета Ту-154 Министерства обороны РФ в Черном море. Таким образом, как сообщили ТАСС в штабе по проведению поисковых работ, количество найденных тел достигло 18.

"С 09:00 до 16:00 мск в ходе поисковой операции обнаружены тела трех погибших и около 20 фрагментов тел", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что после авиакатастрофы всего обнаружено 18 тел погибших. В настоящее время поисковая операция продолжается. Водолазы МЧС в течение дня обнаружили и подняли на поверхность личные вещи пассажиров, среди которых наручные часы, рюкзак с вещами и телефон, а также обломки самолета, в том числе часть крыла.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию, 25 декабря вскоре после вылета из аэропорта Адлер упал в Черное море. На его борту находились военнослужащие, журналисты, основатель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза) и артисты ансамбля имени Александрова, которые направлялись на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить российскую авиагруппу ВКС с новогодними праздниками. Всего на борту самолета было 92 человека.

По факту крушения СК РФ завел уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия").