Сотрудник Росприроднадзора задержан в Москве по подозрению в мошенничестве

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Помощник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и его соучастник задержаны в Москве по подозрению в покушении на мошенничество на 15 млн руб. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело в отношении помощника руководителя Росприроднадзора Дмитрия Валензы и предпринимателя Рафиса Купкенова по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере")", - сказала она.

По версии следствия, в декабре 2016 года сотрудник Росприроднадзора и его знакомый вступили в преступный сговор с целью хищения денежных средств исполняющего обязанности руководителя Департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу, в отношении которого была организована служебная проверка. Они предложили оказать содействие в получении положительного результата проверки за 15 млн руб., однако в действительности они не обладали такими полномочиями. 26 декабря оба подозреваемых были задержаны при получении части денежных средств. В ходе допроса они признали вину.

28 декабря по ходатайству следствия в отношении фигурантов уголовного дела судом будет избрана мера пресечения. "В ближайшее время следствие планирует предъявить им обвинение", - заключила Иванова.