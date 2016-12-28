"Согаз" начал страховые выплаты родным погибших при крушении Ту-154

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Страховая компания "СОГАЗ" приступила к страховым выплатам родным погибших при крушении Ту-154 над Черным морем. Об этом говорится в сообщении страховщика.

"По состоянию на 28 декабря в компанию поступили заявления на страховые выплаты от родных 61 погибшего в авиакатастрофе, и сегодня первые выплаты уже осуществлены", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее страховая компания "СОГАЗ" сообщала, что семья каждого погибшего военнослужащего в крушении Ту-154 под Сочи получит страховую компенсацию - в общей сложности более 5,8 млн руб.

Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря над Черным морем вскоре после того, как борт покинул аэропорт Адлер, где находился на дозаправке. На его борту находились 92 человека. Помимо военнослужащих в самолете Минобороны РФ находились журналисты, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза) и артисты ансамбля имени Александрова, которые летели в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазе Хмеймим.