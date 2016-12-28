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Водолазы МЧС поднимают часть фюзеляжа Ту-154 с 10 иллюминаторами

Происшествия
28 декабря, 17:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
В поисковых работах задействованы 74 водолаза МЧС
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Водолазы МЧС обнаружили на месте крушения самолета Ту-154 Министерства обороны часть фюзеляжа с 10 иллюминаторами. Об этом ТАСС сообщили в штабе по проведению поисковой операции.

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"В настоящее время проводятся работы по подъему части корпуса фюзеляжа с десятью иллюминаторами", - сказал собеседник агентства. Поисковые работы продолжаются, в них задействованы 74 водолаза МЧС, которые в течение дня произвели 24 погружения.

"В течение сегодняшнего дня на поверхность были подняты часть фюзеляжа с двумя иллюминаторами, фрагмент крыла, два закрылка, фрагмент приборной доски бортинженера, часть прибора контроля избыточного давления, четыре мелких обломка самолета, а также личные вещи пассажиров", - уточнил собеседник агентства.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию, 25 декабря вскоре после вылета из аэропорта Адлер упал в Черное море. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, журналисты, основатель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза) и артисты ансамбля имени Александрова, которые направлялись на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить российскую авиагруппу ВКС с новогодними праздниками.

По факту крушения СК РФ завел уголовное дело по  статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия".

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