В Таиланде задержан россиянин, пытавшийся взломать банкомат

БАНГКОК, 28 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Россиянин Константин Долгов задержан правоохранительными органами в аэропорту Бангкока по подозрению в попытке взлома банкомата на территории королевства.

Об этом сообщила местная полиция.

Долгов был остановлен при попытке покинуть Таиланд - из Бангкока он собирался вылететь в Казахстан. Как сообщил на пресс-конференции журналистам представитель полиции Тханаят Вутичарастхаронг, россиянин подозревается в попытке взлома банкомата в районе курортного города Хуахин, причем весьма необычным способом.

"Проделав отверстие в банкомате, он намеревался заполнить его газом и кислородом, а затем взорвать", - рассказал генерал-майор Вутичарастхаронг.

Местные жители застали Долгова за процессом взлома, и он вынужден был скрыться. Позднее правоохранители обнаружили арендованный и брошенный им автомобиль, а также необходимое для взлома оборудование, включая баллоны с газом.

По словам Вутичарастхаронга, россиянин свою вину не отрицает. В посольстве РФ в Таиланде ТАСС сообщили, что получили информацию от местной полиции о задержании российского гражданина.