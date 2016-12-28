В Таиланде задержан россиянин, пытавшийся взломать банкомат

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БАНГКОК, 28 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Россиянин Константин Долгов задержан правоохранительными органами в аэропорту Бангкока по подозрению в попытке взлома банкомата на территории королевства.
Об этом сообщила местная полиция.
Долгов был остановлен при попытке покинуть Таиланд - из Бангкока он собирался вылететь в Казахстан. Как сообщил на пресс-конференции журналистам представитель полиции Тханаят Вутичарастхаронг, россиянин подозревается в попытке взлома банкомата в районе курортного города Хуахин, причем весьма необычным способом.
"Проделав отверстие в банкомате, он намеревался заполнить его газом и кислородом, а затем взорвать", - рассказал генерал-майор Вутичарастхаронг.
Местные жители застали Долгова за процессом взлома, и он вынужден был скрыться. Позднее правоохранители обнаружили арендованный и брошенный им автомобиль, а также необходимое для взлома оборудование, включая баллоны с газом.
По словам Вутичарастхаронга, россиянин свою вину не отрицает. В посольстве РФ в Таиланде ТАСС сообщили, что получили информацию от местной полиции о задержании российского гражданина.