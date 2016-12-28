Источник: в Москве начали расшифровывать второй "черный ящик" Ту-154

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Параметрический самописец самолета Ту-154 Министерства обороны, поднятый из воды, находится в хорошем состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Черный ящик" доставлен в Москву, его состояние хорошее, сейчас идет его расшифровка", - сказал источник.

Ранее в институт ВКС России в подмосковных Люберцах уже был доставлен первый речевой самописец. По данным Минобороны, первичный анализ данных с бортового самописца Ту-154, потерпевшего катастрофу над Черным морем, позволяет сузить перечень вероятных причин крушения.

Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря над Черным морем. Рано утром воздушное судно, направлявшееся в Сирию, вылетело из аэропорта Адлер и спустя несколько минут попало с радаров. На его борту помимо военнослужащих находились артисты ансамбля имени Александрова, которые летели на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить российскую авиагруппу ВКС с Новым годом. Также на борту самолета находилась глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза). Всего в самолете находились 92 человека. Ранее в штабе поисковой операции ТАСС сообщили, что в к настоящему времени количество найденных тел достигло 18.