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Источник: в Москве начали расшифровывать второй "черный ящик" Ту-154

Происшествия
28 декабря, 18:20 дата обновления: 28 декабря, 18:38 UTC+3
По имеющейся информации, он находится в хорошем состоянии
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Параметрический самописец самолета Ту-154 Министерства обороны, поднятый из воды, находится в хорошем состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Черный ящик" доставлен в Москву, его состояние хорошее, сейчас идет его расшифровка", - сказал источник.

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Поисковая операция на месте крушения Ту-154

Ранее в институт ВКС России в подмосковных Люберцах уже был доставлен первый речевой самописец. По данным Минобороны, первичный анализ данных с бортового самописца Ту-154, потерпевшего катастрофу над Черным морем, позволяет сузить перечень вероятных причин крушения.

Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря над Черным морем. Рано утром воздушное судно, направлявшееся в Сирию, вылетело из аэропорта Адлер и спустя несколько минут попало с радаров. На его борту помимо военнослужащих находились артисты ансамбля имени Александрова, которые летели на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить российскую авиагруппу ВКС с Новым годом. Также на борту самолета находилась глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза). Всего в самолете находились 92 человека. Ранее в штабе поисковой операции ТАСС сообщили, что в к настоящему времени количество найденных тел достигло 18. 

 

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Крушение Ту-154 Минобороны РФ
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