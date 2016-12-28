Обвиняемый в контрабанде кокаина россиянин экстрадирован из Франции

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Гражданин России Станислав Молоко, обвиняемый в контрабанде кокаина, экстрадирован из Франции. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Сегодня по требованию Генпрокуратуры РФ компетентные органы Французской Республики экстрадировали в Россию гражданина РФ Станислава Молоко в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола", - сказал он.

Молоко обвиняется в контрабанде в составе организованной группы и незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков с целью сбыта. Уголовное дело в отношении него находится в производстве следственной службы УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии следствия, в декабре 1997 года Молоко вступил в сговор с группой лиц для контрабанды кокаина в особо крупных размерах из Венесуэлы в Россию в целях сбыта. В декабре 1997 года его сообщники направили из Венесуэлы в Санкт-Петербург груз мебели с сокрытыми в нем около 10 кг кокаина. По прибытии в аэропорт в Петербурга, мебель с кокаином была погружена в автомобили для дальнейшей транспортировки, однако при выезде с таможенного склада сопровождавший груз участник организованной группы был задержан сотрудниками ФСБ.

Молоко скрылся от уголовного преследования и покинул Россию. В феврале 1998 года он был объявлен в федеральный, а в январе 2001 года - в международный розыск. В сентябре 2015 года он был задержан на территории Франции. В октябре того же года Генпрокуратура РФ направила в компетентные органы Французской Республики ходатайство о его выдаче в Россию, которое было удовлетворено в декабре этого года.