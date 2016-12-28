Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обвиняемый в контрабанде кокаина россиянин экстрадирован из Франции

Происшествия
28 декабря, 19:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Станислав Молоко обвиняется в контрабанде в составе организованной группы и незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков с целью сбыта
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Гражданин России Станислав Молоко, обвиняемый в контрабанде кокаина, экстрадирован из Франции. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Сегодня по требованию Генпрокуратуры РФ компетентные органы Французской Республики экстрадировали в Россию гражданина РФ Станислава Молоко в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола", - сказал он.

Смотрите также

Россия по каналам Интерпола разыскивает около 3 тысяч человек
Король Норвегии отказался удовлетворять жалобу россиянина, который может быть выдан США
Арестованный россиянин может остаться отбывать наказание в Турции

Молоко обвиняется в контрабанде в составе организованной группы и незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков с целью сбыта. Уголовное дело в отношении него находится в производстве следственной службы УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии следствия, в декабре 1997 года Молоко вступил в сговор с группой лиц для контрабанды кокаина в особо крупных размерах из Венесуэлы в Россию в целях сбыта. В декабре 1997 года его сообщники направили из Венесуэлы в Санкт-Петербург груз мебели с сокрытыми в нем около 10 кг кокаина. По прибытии в аэропорт в Петербурга, мебель с кокаином была погружена в автомобили для дальнейшей транспортировки, однако при выезде с таможенного склада сопровождавший груз участник организованной группы был задержан сотрудниками ФСБ.

Молоко скрылся от уголовного преследования и покинул Россию. В феврале 1998 года он был объявлен в федеральный, а в январе 2001 года - в международный розыск. В сентябре 2015 года он был задержан на территории Франции. В октябре того же года Генпрокуратура РФ направила в компетентные органы Французской Республики ходатайство о его выдаче в Россию, которое было удовлетворено в декабре этого года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Россия Франция
В других СМИ
Реклама
Фото
20
Поисковая операция на месте крушения Ту-154
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
Интересное
2016 год: вид из космоса
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп обвинил Обаму в препятствовании передаче власти и разрушении отношений с Израилем
2
Источник: в Москве начали расшифровывать второй "черный ящик" Ту-154
3
Морозы до минус 20 градусов вернутся в Москву в новогодние каникулы
4
Чем заменить традиционный оливье: кремлевские рецепты к Новому году
5
Путин: никто не может создать России таких проблем, которые она не смогла бы преодолеть
6
СМИ: IBU отстранил биатлонисток Романову и Вилухину от международных соревнований
7
Ванесса Били: деятельность "Белых касок" в Алеппо вызывает серьезные вопросы
Темы дня
Реклама