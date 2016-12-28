Около 30 человек пострадали при взрыве на празднике на Филиппинах

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Около 30 человек получили ранения при взрыве в городе Хилонгос на южном филиппинском острове Лейте. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По его данным, взрыв произошел в переполненном парке около 21:00 по местному времени (16:00 мск). В эти дни жители города празднуют фиесту: люди собирались в парке, чтобы вместе посмотреть матч по боксу. Некоторые СМИ сообщают о жертвах, однако подтверждения этой информации пока нет.

В субботу по меньшей мере 13 человек получили ранения при нападении на христианский храм на юге Филиппин во время рождественской службы.

На юге Филиппин, более 80% населения которых являются католиками, действует одна из самых радикальных исламистских группировок Азии "Абу Сайяф", которая присягнула на верность запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" (ИГ). Боевики "Абу Сайяф" терроризируют местное население, похищают людей и устраивают кровавые нападения. В последнее время правительство усилило борьбу с исламистами и добилось ряда военных побед над группировкой.