Около 30 человек пострадали при взрыве на празднике на Филиппинах

Украинец Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматамСпорт 28 декабря, 21:29
Бывшая первая "ракетка" мира Иванович объявила о завершении карьерыСпорт 28 декабря, 21:09
Инфантино: не стоит смешивать проблему допинга и проведение ЧМ-2018 в РоссииСпорт 28 декабря, 21:09
ФИФА применит санкции, если случаи применения допинга в России будут доказаныСпорт 28 декабря, 20:10
СМИ: IBU отстранил биатлонисток Романову и Вилухину от международных соревнованийСпорт 28 декабря, 19:52
Китайская космическая программа: курс на Марс и обратную сторону ЛуныМеждународная панорама 28 декабря, 19:10
Лыжники Легков и Белов потребовали от FIS отменить временное отстранениеСпорт 28 декабря, 19:04
Израиль одобрил строительство четырехэтажного дома в Восточном ИерусалимеМеждународная панорама 28 декабря, 18:57
Футболист Верон возобновил карьеру в возрасте 41 годаСпорт 28 декабря, 18:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Около 30 человек получили ранения при взрыве в городе Хилонгос на южном филиппинском острове Лейте. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
По его данным, взрыв произошел в переполненном парке около 21:00 по местному времени (16:00 мск). В эти дни жители города празднуют фиесту: люди собирались в парке, чтобы вместе посмотреть матч по боксу. Некоторые СМИ сообщают о жертвах, однако подтверждения этой информации пока нет.
В субботу по меньшей мере 13 человек получили ранения при нападении на христианский храм на юге Филиппин во время рождественской службы.
На юге Филиппин, более 80% населения которых являются католиками, действует одна из самых радикальных исламистских группировок Азии "Абу Сайяф", которая присягнула на верность запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" (ИГ). Боевики "Абу Сайяф" терроризируют местное население, похищают людей и устраивают кровавые нападения. В последнее время правительство усилило борьбу с исламистами и добилось ряда военных побед над группировкой.