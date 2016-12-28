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СМИ: мать короля Бельгии госпитализирована после перелома позвоночника

Происшествия
28 декабря, 21:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Опасности для жизни королевы Паолы нет
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Мать короля Бельгии Филиппа, 79-летняя королева Паола, в среду была госпитализирована в связи с переломом позвоночника. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на представителей королевского двора.

Мать короля Филиппа, жена бывшего монарха Альберта II, получила травму в результате падения.

"К счастью, травма не привела к осложнениям неврологического характера", - приводит агентство слова представителя двора. Опасности для жизни королевы Паолы нет.

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