СМИ: мать короля Бельгии госпитализирована после перелома позвоночника

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Мать короля Бельгии Филиппа, 79-летняя королева Паола, в среду была госпитализирована в связи с переломом позвоночника. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на представителей королевского двора.
Мать короля Филиппа, жена бывшего монарха Альберта II, получила травму в результате падения.
"К счастью, травма не привела к осложнениям неврологического характера", - приводит агентство слова представителя двора. Опасности для жизни королевы Паолы нет.