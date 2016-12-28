Задержанным в Уругвае россиянам может грозить до шести лет тюрьмы

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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Двум россиянам, задержанным в Уругвае по подозрению в мошенничестве в казино, может грозить от четырех месяцев до шести лет лишения свободы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду консул России в Уругвае Александр Белоусов.
"Мы находимся в контакте с правоохранительными органами и ждем, когда их (россиян) переведут в тюрьму, чтобы встретиться", - отметил Белоусов. По данным посольства, перевод из КПЗ должен состояться в среду. В настоящее время задержанные находятся в провинции Мальдонадо, расположенной примерно в 130 км от столицы Уругвая.
Как отметил Белоусов, россияне не обращались за консульской помощью. "Мы предоставили им переводчика по собственной инициативе для обеспечения понимания их прав", - сказал он.
Во вторник Министерство внутренних дел Уругвая сообщило, что в городе Пунта-дель-Эсте были задержаны двое граждан РФ, которых подозревают в мошенничестве при игре в покер в казино. По данным ведомства, при обыске у россиян были конфискованы "различные электронные устройства, предназначенные для передачи аудио- и видеоданных, специальные антенны" и другие приспособления. У них было также изъято около $20 тыс.