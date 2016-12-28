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Independent: афганские экстремисты обезглавили женщину, которая пришла на рынок без мужа

Происшествия
28 декабря, 23:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Экстремисты посчитали, что пребывание женщины в общественном месте без супруга равносильно измене
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Афганские религиозные фанатики обезглавили женщину за то, то она пришла на рынок без сопровождения мужа. Об этом сообщила британская газета The Independent.

Трагическое происшествие случилось на этой неделе в селении Лати в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана. Эта отдаленное селение фактически находится под влиянием движения "Талибан" (запрещено в РФ), так как официальные власти не могут осуществлять контроль за зоной, где оно расположено.

Женщина по имени Сакина, которой было около 30 лет, пришла на рынок за покупками одна, поскольку ее муж был в Иране. Остановившие ее на рынке вооруженные экстремисты расправились с ней, поскольку посчитали, что ее пребывание в людном месте без мужа равносильно измене.

Представители афганских властей заявили, что это преступление совершили талибы, однако это исламистское движение отвергло свою причастность к убийству.

Во время своего пребывания у власти в Афганистане в 1996-2001 движение "Талибан" существенно ограничило права женщин в соответствии со своим ультраконсервативным пониманием норм ислама. Были закрыты школы для девочек, женщин не брали на работу, им было предписано в обязательном порядке носить паранджу. Женщинам не разрешалось общаться с мужчинами, за исключением мужа или близких родственников, а также было запрещено выходить на улицу без сопровождения мужа или близкого родственника-мужчины.

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