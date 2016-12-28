Полицейский пострадал во время задержания подозреваемого в Подмосковье

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Столичный полицейский пострадал во время оперативно-разыскных мероприятий в Московской области, на него на автомобиле наехал подозреваемый. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"Сегодня вечером в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории Подмосковья пострадал оперативник уголовного розыска столичной полиции в результате наезда автомобиля под управлением злоумышленника", - сказал собеседник агентства, не уточнив, с чем связано задержание подозреваемого, а также в каком городе происходили мероприятия.

Для розыска и задержания подозреваемого начаты мероприятия, предусмотренные планом "Перехват". Пострадавший полицейский направлен в медицинское учреждение для оказания помощи.