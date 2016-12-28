Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полицейский пострадал во время задержания подозреваемого в Подмосковье

Происшествия
28 декабря, 23:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Для розыска и задержания подозреваемого объявлен план "Перехват"
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Столичный полицейский пострадал во время оперативно-разыскных мероприятий в Московской области, на него на автомобиле наехал подозреваемый. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"Сегодня вечером в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории Подмосковья пострадал оперативник уголовного розыска столичной полиции в результате наезда автомобиля под управлением злоумышленника", - сказал собеседник агентства, не уточнив, с чем связано задержание подозреваемого, а также в каком городе происходили мероприятия.

Для розыска и задержания подозреваемого начаты мероприятия, предусмотренные планом "Перехват". Пострадавший полицейский направлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
20
Поисковая операция на месте крушения Ту-154
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
Интересное
2016 год: вид из космоса
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Independent: афганские экстремисты обезглавили женщину, которая пришла на рынок без мужа
2
Осман Кадиев стал новым владельцем футбольного клуба "Анжи"
3
Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на крушение Ту-154 и убитого посла РФ в Турции
4
Прокурором Крыма стал бывший первый зампрокурора Москвы Олег Камшилов
5
СМИ: генпрокурор Израиля разрешил полиции допросить Нетаньяху
6
Минобороны РФ прокомментировало карикатуры Charlie Hebdo на крушение Ту-154
7
Трамп обвинил Обаму в препятствовании передаче власти и разрушении отношений с Израилем
Темы дня
Реклама