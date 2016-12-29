СМИ: у входа в отель в северной части Косовска-Митровицы обнаружена бомба

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БЕЛГРАД, 28 декабря. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Взрывное устройство обнаружено в среду у входа в отель "Саша" в северной части города Косовска-Митровица в самопровозглашенной республике Косово. Об этом сообщило агентство TANJUG.
По данным источника агентства, у входа в отель бросили бомбу, вероятнее всего ручную гранату, которая не взорвалась. На месте происшествия работают сотрудники полиции, улица перекрыта.
По данным косовских СМИ, в этом отеле в среду останавливалась министр по диалогу с Белградом Эдита Тахири, которая открыла здесь правительственное учреждение непризнанной республики.