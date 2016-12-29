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Министр транспорта РФ Соколов расскажет о ситуации вокруг катастрофы Ту-154

Происшествия
29 декабря, 0:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Также в пресс-конференции примут участие представители ведомств, являющихся членами комиссии по расследованию крушения самолета, в том числе Минобороны и Роструда
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Спасатели во время поисково-спасательных работ у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154 Минобороны РФ

Спасатели во время поисково-спасательных работ у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154 Минобороны РФ

© Артур Лебедев/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Максим Соколов, возглавляющий комиссию по расследованию крушения самолета Ту-154, расскажет о поисково-спасательной операции и помощи родственникам. Пресс-конференция Соколова пройдет в ТАСС. В пресс-конференции также примут участие представители ведомств, являющихся членами комиссии, в том числе Минобороны и Роструда.

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Катастрофа Ту-154, принадлежащего Минобороны, произошла 25 декабря, она унесла жизни 92 человек. Самолет следовал рейсом из аэропорта Чкаловский на авиабазу российских ВКС Хмеймим в Сирии с дозаправкой в Сочи. Крушение самолета произошло через две минуты после вылета из аэропорта в 05:25 мск. Ту-154 упал в море с левым креном.

На борту самолета находились военнослужащие, журналисты и сотрудники "Первого канала", "Звезды", НТВ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная под псевдонимом доктор Лиза, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим. Трагическая гибель пассажиров и экипажа лайнера вызвала волну соболезнований в России и за рубежом. Президент Владимир Путин объявил понедельник 26 декабря днем траура по погибшим.

Истории людей, погибших над Черным морем

Поисковая операция и версии крушения

На следующий день после катастрофы ФСБ сообщила о четырех основных версиях крушения: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика

Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза

Все три черных ящика Ту-154 найдены. Два из них уже доставлены в Москву, идет их расшифровка, сообщил ранее ТАСС источник в силовых структурах. По данным военного ведомства, с начала операции найдены тела 15 погибших и 239 фрагментов тел, а также 12 крупных и более 1,5 тыс. мелких фрагментов самолета. На месте катастрофы продолжается поисковая операция, в ней принимают участие свыше 3,6 тыс. человек и более 500 единиц техники.

Семья каждого военнослужащего, погибшего в крушении Ту-154, получит страховую компенсацию - в общей сложности более 5,8 млн руб.

В состав правительственной комиссии входят руководители и представители Министерства транспорта, Федерального агентства воздушного транспорта, Министерства обороны, МВД, МЧС, Федеральной службы по труду и занятости, Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты.

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