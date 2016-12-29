Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Урал" врезался в легковушку на Сахалине

Происшествия
29 декабря, 3:02 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза
В результате инцидента погибли четыре человека
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Четыре человека погибли в аварии на Ловецком перевале трассы Огоньки - Невельск на юге Сахалина, сообщила пресс-служба управления МВД по Сахалинской области.

Авария произошла в среду вечером. "Из-за обильного снегопада на дороге была плохая видимость. По предварительным данным, водитель "Урала" на повороте не справился с управлением и врезался в легковой автомобиль Toyota Vista. В результате лобового столкновения водитель и три пассажира иномарки погибли до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
20
Поисковая операция на месте крушения Ту-154
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
Интересное
2016 год: вид из космоса
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на крушение Ту-154 и убитого посла РФ в Турции
2
Independent: афганские экстремисты обезглавили женщину, которая пришла на рынок без мужа
3
Депутаты Рады поддерживают законопроект о защите русского языка на Украине
4
В Раде зарегистрирован закон о господдержке русского языка
5
Трамп обвинил Обаму в препятствовании передаче власти и разрушении отношений с Израилем
6
МИД Польши направил РФ ноту в связи с заявлениями вокруг крушения под Смоленском
7
СМИ: Улюкаев предлагал вывести "Роснефть" из-под контроля государства
Темы дня
Реклама