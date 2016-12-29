"Урал" врезался в легковушку на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Четыре человека погибли в аварии на Ловецком перевале трассы Огоньки - Невельск на юге Сахалина, сообщила пресс-служба управления МВД по Сахалинской области.

Авария произошла в среду вечером. "Из-за обильного снегопада на дороге была плохая видимость. По предварительным данным, водитель "Урала" на повороте не справился с управлением и врезался в легковой автомобиль Toyota Vista. В результате лобового столкновения водитель и три пассажира иномарки погибли до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.