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В результате крушения военного вертолета в Техасе погибли два человека

Происшествия
29 декабря, 6:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Причины аварии пока неизвестны
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Два человека, находившиеся на борту военного вертолета ВВС Национальной гвардии США, погибли в результате его крушения в американском штате Техас. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на военных.

По его данным, вертолет упал в залив Галвестон в 40 км к юго-востоку от города Хьюстон, однако инцидент не нарушил работу местного судоходного канала.

Причины аварии пока неизвестны.

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