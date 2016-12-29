В результате крушения военного вертолета в Техасе погибли два человека

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Два человека, находившиеся на борту военного вертолета ВВС Национальной гвардии США, погибли в результате его крушения в американском штате Техас. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на военных.

По его данным, вертолет упал в залив Галвестон в 40 км к юго-востоку от города Хьюстон, однако инцидент не нарушил работу местного судоходного канала.

Причины аварии пока неизвестны.