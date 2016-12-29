Три человека погибли при пожаре в жилом доме в ХМАО

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Двое детей и один взрослый погибли при пожаре в жилом доме в поселке Солнечный в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"В поселке Солнечный Сургутского района произошло возгорание в квартире двухэтажного жилого дома, в котором прописаны и проживают 32 человека. ЧП произошло в квартире на первом этаже. В результате пожара погибли двое детей и один взрослый, в больницу обратились еще два человека", - сказал собеседник агентства. Информация о состоянии пострадавших уточняется.
Пожар тушили 62 человека и 21 единица техники, в 03:52 мск открытое горение было ликвидировано. Сейчас решается вопрос о необходимости расселения жильцов пострадавшего от огня дома.
На месте происшествия работает дознаватель, причина возгорания устанавливается.