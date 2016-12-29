Источник: основные поисковые работы на месте крушения Ту-154 завершены

Источник: основные поисковые работы на месте крушения Ту-154 завершеныПроисшествия 29 декабря, 8:09
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Основные поисковые работы в акватории Черного моря, где произошла авиакатастрофа самолета Ту-154 Минобороны, завершены.
Об этом ТАСС сообщил источник в штабе поисковой операции.
"Активная фаза поисковой операции в акватории Черного моря завершена", - сказал собеседник агентства. По его словам, на поверхность воды подняты практически все элементы разбившегося самолета.
В настоящее время группировка кораблей, которая была задействована в поисковых работах, а также мероприятиях по поднятию частей фюзеляжа, покинула зону акватории Черного моря.
Катастрофа произошла 25 декабря через две минуты после вылета самолета Ту-154 Министерства обороны России из аэропорта Адлер в 05:25 мск. Погибли 92 человека.
Самолет следовал рейсом из аэропорта Чкаловский на авиабазу российских ВКС Хмеймим в Сирии с дозаправкой в Сочи. На борту находились военнослужащие, представители СМИ, правозащитник Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ.
Обломки самолета были найдены спустя несколько часов в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. Все три черных ящика Ту-154 найдены. Два из них уже доставлены в Москву, идет их расшифровка.
Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза