Источник: основные поисковые работы на месте крушения Ту-154 завершены

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Основные поисковые работы в акватории Черного моря, где произошла авиакатастрофа самолета Ту-154 Минобороны, завершены.

Об этом ТАСС сообщил источник в штабе поисковой операции.

"Активная фаза поисковой операции в акватории Черного моря завершена", - сказал собеседник агентства. По его словам, на поверхность воды подняты практически все элементы разбившегося самолета.

В настоящее время группировка кораблей, которая была задействована в поисковых работах, а также мероприятиях по поднятию частей фюзеляжа, покинула зону акватории Черного моря.

Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ

Катастрофа произошла 25 декабря через две минуты после вылета самолета Ту-154 Министерства обороны России из аэропорта Адлер в 05:25 мск. Погибли 92 человека.

Самолет следовал рейсом из аэропорта Чкаловский на авиабазу российских ВКС Хмеймим в Сирии с дозаправкой в Сочи. На борту находились военнослужащие, представители СМИ, правозащитник Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ.

Обломки самолета были найдены спустя несколько часов в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. Все три черных ящика Ту-154 найдены. Два из них уже доставлены в Москву, идет их расшифровка.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза