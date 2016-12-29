Первые итоги расследования крушения Ту-154. Пресс-конференция

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная работе правительственной комиссии по ликвидации последствий катастрофы Ту-154 и помощи пострадавшим и семьям погибших.

В мероприятии принимают участие председатель комиссии, министр транспорта Максим Соколов, cтатс-секретарь - замминистра обороны Николай Панков, первый замминистра здравоохранения Игорь Каграманян, замминистра по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян, замминистра труда и соцзащиты Григорий Лекарев, начальник Службы безопасности полетов авиации ВС Сергей Байнетов, а также глава Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов.

Катастрофа лайнера, принадлежащего Минобороны, произошла 25 декабря, в результате погибли 92 человека. На борту находились военнослужащие, журналисты и сотрудники "Первого канала", "Звезды", НТВ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка и артисты ансамбля имени Александрова.

Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий