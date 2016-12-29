Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первые итоги расследования крушения Ту-154. Пресс-конференция

Происшествия
29 декабря, 11:42 дата обновления: 29 декабря, 13:03 UTC+3
В мероприятии принимают участие министр транспорта РФ, представители ведомств, входящих в состав специальной правительственной комиссии
Материал из 1 страницы

 

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная работе правительственной комиссии по ликвидации последствий катастрофы Ту-154 и помощи пострадавшим и семьям погибших.

В мероприятии принимают участие председатель комиссии, министр транспорта Максим Соколов, cтатс-секретарь - замминистра обороны Николай Панков, первый замминистра здравоохранения Игорь Каграманян, замминистра по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян, замминистра труда и соцзащиты Григорий Лекарев, начальник Службы безопасности полетов авиации ВС Сергей Байнетов, а также глава Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов.

Катастрофа лайнера, принадлежащего Минобороны, произошла 25 декабря, в результате погибли 92 человека. На борту находились военнослужащие, журналисты и сотрудники "Первого канала", "Звезды", НТВ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка и артисты ансамбля имени Александрова. 

Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
Персоны
Соколов, Максим Юрьевич
В других СМИ
Реклама
Фото
20
Поисковая операция на месте крушения Ту-154
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
Интересное
2016 год: вид из космоса
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первые итоги расследования крушения Ту-154. Пресс-конференция
2
Комиссия рассматривает около семи версий катастрофы Ту-154
3
Клименко: Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета
4
Рогозин вручил паспорт РФ известному украинскому ученому-оборонщику
5
Источник: третий "черный ящик" Ту-154 разрушен
6
Карлос Тевес официально стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
7
Нил Ушаков: дружба между Москвой и Ригой важнее политической конъюнктуры
Темы дня
Реклама