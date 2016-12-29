Таможня обнаружила в порту Владивостока радиоактивный металлолом

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ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Таможенники обнаружили в порту Владивостока тягач с металлоломом, имеющий повышенный уровень ионизирующего излучения, лом черных металлов был предназначен для отправки на экспорт, сообщает пресс-служба Владивостокской таможни.
"В предновогоднюю неделю в зоне таможенного контроля одного из мест пункта пропуска через государственную границу силами и средствами Владивостокской таможни был обнаружен тягач с прицепом, имеющий повышенный уровень ионизирующего излучения. Тягач перевозил лом черных металлов, предназначенный для формирования экспортной партии груза. Уровень излучения от опасного груза составил более 1,32 мкЗв/ч и превысил естественный радиационный фон в 16,5 раза", - говорится в сообщении.
При исследовании груза в партии металлолома нашли светознаки на основе радионуклида Радий-226 (226Ra). Ликвидацией радиационной аварии и изъятием источников ионизирующего излучения занималась специализированная компания ООО "ПримТехнополис".