Полицейские обнаружили в Химках более 30 тыс. бутылок контрафактного алкоголя

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Более 30 тысяч бутылок контрафактного алкоголя обнаружила полиция в подмосковных Химках. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы областной полиции Татьяна Петрова.
По ее словам, сотрудники полиции при проведении оперативных профилактических мероприятий обнаружили в Северном проезде города Химки на автомобильной стоянке два большегрузных автомобиля с алкогольной продукцией. "Изъятые образцы показали, что обнаруженный алкоголь является контрафактным. Всего изъято более 30 тысяч бутылок", - сказала Петрова.
По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается место производства контрафакта.