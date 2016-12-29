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Источник: третий черный ящик Ту-154 разрушен

Происшествия
29 декабря, 8:47 дата обновления: 29 декабря, 9:04 UTC+3
Пленка самописца деформирована, но подлежит частичной расшифровке
Материал из 1 страницы
© Артур Лебедев/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Третий бортовой самописец, находившийся в хвосте самолета Ту-154 Минобороны, разрушен. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

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"От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении", - сказал источник.

"Третий черный ящик, находившийся в хвостовой части, дублирует параметры двух других, которые находятся в Москве. Обнаружена его пленка, которая сильно деформирована, но она подлежит расшифровке", - уточнили в силовых структурах.

Вместе с тем состояние двух бортовых самописцев - речевого и основного (параметрического) - удовлетворительное. Собеседник агентства добавил, что их расшифровка будет завершена в ближайшее время.

Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ

Самолет Минобороны Ту-154, летевший в Сирию, пропал с радаров утром в воскресенье, 25 декабря, через несколько минут после вылета из Сочи. 

На борту находились военнослужащие, представители СМИ, правозащитник Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ. Самолет рухнул в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Погибли 92 человека.

Обломки самолета были найдены спустя несколько часов в 1,5 км от побережья на глубине 50-70 метров. Все они подняты из воды. Все три черных ящика Ту-154 также найдены. Два из них уже доставлены в Москву, идет их расшифровка.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика

Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза

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