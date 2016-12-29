Источник: все обнаруженные обломки самолета Ту-154 подняты из воды

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Все обнаруженные обломки самолета Ту-154 Минобороны, потерпевшего крушение над Черным морем, подняты из воды.

Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

"Из воды подняты последние обнаруженные обломки самолета", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что всего найдено более 1800 фрагментов и обломков лайнера. Также обнаружены 19 тел и 239 фрагментов тел погибших.