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Источник: все обнаруженные обломки самолета Ту-154 подняты из воды

Происшествия
29 декабря, 9:07 UTC+3
Обнаружены 19 тел погибших
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Все обнаруженные обломки самолета Ту-154 Минобороны, потерпевшего крушение над Черным морем, подняты из воды.

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Источник: основные поисковые работы на месте крушения Ту-154 завершены

Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

"Из воды подняты последние обнаруженные обломки самолета", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что всего найдено более 1800 фрагментов и обломков лайнера. Также обнаружены 19 тел и 239 фрагментов тел погибших.

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