Глава "Компании Усть-Луга" арестован до 21 января по делу о мошенничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 25 дней, до 21 января Валерия Израйлита, председателя совета директоров "Компании Усть-Луга", которая является девелопером одноименного порта в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Елена Красоткина.

По ее словам, решение об аресте было принято поздно вечером в среду.

"Суд избрал Израйлиту меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 января в рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Ему предъявлено обвинение", - сказала Красоткина.

Ранее в пресс-службе "Усть-Луги" ТАСС подтвердили проведение в среду обысков в офисе компании.

По информации местных СМИ, Валерий Израйлит был задержан 28 декабря сотрудниками ФСБ по делу о хищении 1,5 млрд рублей, выделенных для порта.

В Управлении ФСБ по Петербургу и Ленинградской области сегодня воздержались от комментариев по ситуации. Представляющий интересы Израйлита адвокат оказался недоступным.

ОАО "Компания Усть-Луга" создано в 1992 году специально для реализации проекта строительства на Балтике в Лужской губе Финского залива морского торгового порта Усть-Луга мощностью 180 млн тонн различных грузов в год. Строительство нового российского порта велось в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы России" на условиях государственно-частного партнерства.

На этой неделе Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста по делу о контрабанде элитного алкоголя генеральному директору холдинговой компании "Форум" Дмитрию Михальченко, которая занимается в том числе развитием порта "Бронка" в Петербурге.