Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Свердловский облсуд отменил домашний арест барда Александра Новикова

Происшествия
29 декабря, 11:13 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, декабря. /ТАСС
23 декабря Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения известному музыканту в виде домашнего ареста сроком на два месяца
Материал из 1 страницы
Александр Новиков

Александр Новиков

© Антон Новодережкин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Свердловский областной суд принял решение отпустить барда Александра Новикова, которого в пятницу, 23 декабря, поместили под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Смотрите также

Защита Новикова подала апелляцию в Свердловский облсуд на домашний арест барда
Бард Новиков обжалует решение суда о домашнем аресте по делу о мошенничестве
Бард Александр Новиков заключен под домашний арест по делу о мошенничестве
Свердловский экс-замминистра арестован на два месяца по делу о хищении 41 млн руб.

"Свердловский областной суд отменил постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста барду Александру Новикову. Сейчас у Новикова есть только обязательство о явке на допросы и следственные действия" - сказали в суде.

Ранее ТАСС сообщал о том, что Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения известному барду Александру Новикову в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 22 февраля 2017 года. По информации Свердловского областного суда, Новиков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном путем обмана доверия пайщиков жилого комплекса "Бухта-Квинс" в Екатеринбурге. Как полагает следствие, ущерб от его действий составил порядка 36 млн рублей.

Кроме того, в пятницу, 23 декабря, суд заключил на два месяца под стражу бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, который также обвиняется в хищении более 41 млн рублей при строительстве ЖК "Бухта-Квинс".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
20
Поисковая операция на месте крушения Ту-154
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
Интересное
2016 год: вид из космоса
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: третий "черный ящик" Ту-154 разрушен
2
Женщина и ее маленький сын убиты в подмосковном Королеве
3
Трамп не знает о планах сенаторов США ввести новые санкции против России
4
Карлос Тевес официально стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
5
В офисе ОАО "Компания Усть-Луга" в Ленобласти прошел обыск
6
Топилин: около 15 млн трудоспособных россиян работают нелегально
7
Туристов из Австралии в Индонезии провели "маршем позора" за кражу
Темы дня
Реклама