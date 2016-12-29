Свердловский облсуд отменил домашний арест барда Александра Новикова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Свердловский областной суд принял решение отпустить барда Александра Новикова, которого в пятницу, 23 декабря, поместили под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Свердловский областной суд отменил постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста барду Александру Новикову. Сейчас у Новикова есть только обязательство о явке на допросы и следственные действия" - сказали в суде.

Ранее ТАСС сообщал о том, что Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения известному барду Александру Новикову в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 22 февраля 2017 года. По информации Свердловского областного суда, Новиков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном путем обмана доверия пайщиков жилого комплекса "Бухта-Квинс" в Екатеринбурге. Как полагает следствие, ущерб от его действий составил порядка 36 млн рублей.

Кроме того, в пятницу, 23 декабря, суд заключил на два месяца под стражу бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, который также обвиняется в хищении более 41 млн рублей при строительстве ЖК "Бухта-Квинс".