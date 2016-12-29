Подозреваемая по делу об отравлениях в Иркутске замминистра Нефедова госпитализирована

Подозреваемая по делу об отравлениях в Иркутске замминистра Нефедова госпитализированаПроисшествия 29 декабря, 11:22
Еловый баттл: составьте свой рейтинг самых красивых новогодних елок РоссииОбщество 29 декабря, 11:15
Свердловский облсуд отменил домашний арест барда Александра НовиковаПроисшествия 29 декабря, 11:13
Минобороны Армении сообщило о боестолкновении на границе с АзербайджаномМеждународная панорама 29 декабря, 11:11
Такая работа: истории людей, встречающих Новый год на службеОбщество 29 декабря, 11:06
Женщина и ее маленький сын убиты в подмосковном КоролевеПроисшествия 29 декабря, 11:04
Переговоры о переходе футболиста "Спартака" Попова в "Трабзонспор" зашли в тупикСпорт 29 декабря, 10:47
Доля россиян, положительно оценивающих пресс-конференцию Путина, достигла максимумаОбщество 29 декабря, 10:40
Fesco: держатели облигаций БО-1 согласились на предложение о новации долгаТранспорт 29 декабря, 10:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ИРКУТСК, 29 декабря. /ТАСС/. Свердловский районный суд Иркутска отложил в четверг на 30 декабря рассмотрение ходатайства следствия об отстранении от должности заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой, в отношении которой возбуждено дело о халатности после массовых отравлений в городе.
"Нефедова госпитализирована. Судебное заседание по рассмотрению ходатайства об отстранении ее от занимаемой должности перенесено на завтра", - сказал журналистам зампред суда по уголовным делам Иркутска Владимир Гилюк.
Источник, близкий к следствию, сообщил ТАСС, что Нефедова 28 декабря была доставлена с рабочего места в одну из больниц города с гипертоническим кризом.
Нефедова подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ "Халатность". На нее возложено общее руководство и обеспечение контроля за деятельностью, в том числе отдела предоставления земельных участков под размещение временных сооружений и наружной рекламы. Следствие считает, что она имела полномочия и все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении земельного участка от размещения павильона, в котором продавали средство "Боярышник", жертвами отравления которым, по последним данным стали 76 человек.
По делу о гибели людей в Иркутске после употребления "Боярышника" задержаны 22 человека.