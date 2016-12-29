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Шесть человек погибли в результате ДТП на Ставрополье

Происшествия
29 декабря, 11:53 UTC+3 ПЯТИГОРСК /Корр. ТАСС, Олег Ляхов
На данный момент устанавливаются личности погибших
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю/ТАСС

ПЯТИГОРСК, 29 декабря. /Корр. ТАСС Олег Ляхов/. Шесть человек погибли в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Ставропольском крае. Как сообщили в краевом управлении ГИБДД, авария произошла в 03:20 мск на 183-м километре автодороги Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды.

"По предварительной версии, водитель "Лада Приора", двигаясь со стороны села Левокумского в направлении города Буденновска, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Нива", - сказали в ГИБДД.

В "Приоре" находились 5 человек, 4 из них, включая водителя, погибли на месте ДТП, пятый пассажир скончался в реанимационном отделении Левокумской больницы. Водитель "Нивы" также погиб на месте происшествия. Личности погибших в ДТП устанавливаются. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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