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СК ходатайствует об аресте подростка, обвиняемого в убийстве младшего брата в Москве

Происшествия
29 декабря, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Ему уже предъявлено обвинение
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Следствие ходатайствует об аресте 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве 10-летнего брата на юго-западе Москвы. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

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"Сегодня задержанному предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

Вечером 27 декабря в квартире одного из жилых домов на Ломоносовском проспекте было обнаружено тело 10-летнего ребенка с признаками насильственной смерти. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что смерть потерпевшего наступила в результате удушения.

В рамках расследования уголовного дела был задержан 17-летний брат мальчика.

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