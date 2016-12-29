СК ходатайствует об аресте подростка, обвиняемого в убийстве младшего брата в Москве

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Следствие ходатайствует об аресте 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве 10-летнего брата на юго-западе Москвы. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
"Сегодня задержанному предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
Вечером 27 декабря в квартире одного из жилых домов на Ломоносовском проспекте было обнаружено тело 10-летнего ребенка с признаками насильственной смерти. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что смерть потерпевшего наступила в результате удушения.
В рамках расследования уголовного дела был задержан 17-летний брат мальчика.