Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комиссия рассматривает около семи версий катастрофы Ту-154

Происшествия
29 декабря, 11:56 дата обновления: 29 декабря, 12:14 UTC+3
Версия теракта исключена, следов пожара или взрыва на обломках самолета и телах пассажиров нет, сообщили в Минобороны РФ
Материал из 1 страницы
© Снимок с видео/Пресс-служба МЧС России/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Комиссия по расследованию катастрофы самолета Ту-154 рассматривает около семи версий произошедшей трагедии, приоритетной нет. Об этом сообщил ТАСС начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

В том числе рассматриваются среди версий причин катастрофы человеческий фактор, отказ техники, сдвиг ветра и столкновение с птицей. Говоря о содержании этих версий, генерал отметил, что "они стандартные: человеческий фактор, отказ авиационной техники, внешние факторы - сдвиг ветра и орнитологический".

"Приоритетной версии нет. В начале работы было более пятнадцати версий. Количество версий сузилось после анализа бортовых накопителей. Осталось где-то вполовину меньше", - сказал он.

Смотрите также
Источник: основные поисковые работы на месте крушения Ту-154 завершены

"Говорить о об основных версиях преждевременно, так как любое авиационное происшествие имеет многофакторность: здесь и техника, и человеческий фактор, и в том числе внешние воздействие", - добавил он.

Следов пожара или взрыва на обломках самолета и телах пассажиров нет, заявил Байнетов

Он подтвердил еще раз, что версия теракта исключена.

Графическая модель катастрофы Ту-154 будет создаваться в течение 10-20 дней. "Мы сузили круг версий после предварительной расшифровки. В течение 10-20 дней будем строить графическую модель, моделировать. Потом сопоставлять все факты с учетом того, что поисковая операция продолжается", - сказал он. 

"Поисковая операция продолжается, нам нужны для окончательного расследования еще фрагменты", - сказал Байнетов.

Комиссия по расследованию катастрофы Ту-154 рассчитывает найти причину трагедии в течение месяца, выкладка фрагментов уже началась. 

"В соответствии с правилами расследования авиационных происшествий, при наличии материалов объективного контроля вещественных доказательств, как правило, (работа) проходит в течение месяца, поэтому мы рассчитываем в течение месяца выйти на причину", - сказал он.

"Процесс идет, выкладка началась, как только в комиссию начали поступать фрагменты", - уточнил он.

Крушение Ту-154 Минобороны РФ

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье, 25 декабря, через несколько минут после вылета из Сочи. 

На борту находились военнослужащие, представители СМИ, правозащитник Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ. Самолет рухнул в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Погибли 92 человека.

Обломки самолета были найдены спустя несколько часов в 1,5 км от побережья на глубине 50-70 метров. Все они подняты из воды. Все три "черных ящика" Ту-154 также найдены. Два из них уже доставлены в Москву, идет их расшифровка.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика

Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
20
Поисковая операция на месте крушения Ту-154
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
Интересное
2016 год: вид из космоса
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первые итоги расследования крушения Ту-154. Пресс-конференция
2
Комиссия рассматривает около семи версий катастрофы Ту-154
3
Клименко: Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета
4
Рогозин вручил паспорт РФ известному украинскому ученому-оборонщику
5
Источник: третий "черный ящик" Ту-154 разрушен
6
Карлос Тевес официально стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
7
Нил Ушаков: дружба между Москвой и Ригой важнее политической конъюнктуры
Темы дня
Реклама