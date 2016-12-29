Комиссия рассматривает около семи версий катастрофы Ту-154

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Комиссия по расследованию катастрофы самолета Ту-154 рассматривает около семи версий произошедшей трагедии, приоритетной нет. Об этом сообщил ТАСС начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

В том числе рассматриваются среди версий причин катастрофы человеческий фактор, отказ техники, сдвиг ветра и столкновение с птицей. Говоря о содержании этих версий, генерал отметил, что "они стандартные: человеческий фактор, отказ авиационной техники, внешние факторы - сдвиг ветра и орнитологический".

"Приоритетной версии нет. В начале работы было более пятнадцати версий. Количество версий сузилось после анализа бортовых накопителей. Осталось где-то вполовину меньше", - сказал он.

"Говорить о об основных версиях преждевременно, так как любое авиационное происшествие имеет многофакторность: здесь и техника, и человеческий фактор, и в том числе внешние воздействие", - добавил он.

Следов пожара или взрыва на обломках самолета и телах пассажиров нет, заявил Байнетов

Он подтвердил еще раз, что версия теракта исключена.

Графическая модель катастрофы Ту-154 будет создаваться в течение 10-20 дней. "Мы сузили круг версий после предварительной расшифровки. В течение 10-20 дней будем строить графическую модель, моделировать. Потом сопоставлять все факты с учетом того, что поисковая операция продолжается", - сказал он.

"Поисковая операция продолжается, нам нужны для окончательного расследования еще фрагменты", - сказал Байнетов.

Комиссия по расследованию катастрофы Ту-154 рассчитывает найти причину трагедии в течение месяца, выкладка фрагментов уже началась.

"В соответствии с правилами расследования авиационных происшествий, при наличии материалов объективного контроля вещественных доказательств, как правило, (работа) проходит в течение месяца, поэтому мы рассчитываем в течение месяца выйти на причину", - сказал он.

"Процесс идет, выкладка началась, как только в комиссию начали поступать фрагменты", - уточнил он.

Крушение Ту-154 Минобороны РФ

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье, 25 декабря, через несколько минут после вылета из Сочи.

На борту находились военнослужащие, представители СМИ, правозащитник Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ. Самолет рухнул в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Погибли 92 человека.

Обломки самолета были найдены спустя несколько часов в 1,5 км от побережья на глубине 50-70 метров. Все они подняты из воды. Все три "черных ящика" Ту-154 также найдены. Два из них уже доставлены в Москву, идет их расшифровка.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза