Источник: несколько останков тел погибших в катастрофе Ту-154 найдены в береговой черте

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Несколько останков тел погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ обнаружены в береговой черте в Адлере. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
"В ходе патрулирования береговой линии обнаружены несколько фрагментов тел погибших", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте работают сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда и следователи.
В настоящее время, по данным источника ТАСС, все обнаруженные обломки Ту-154 подняты из воды. Всего найдено более 1,8 тыс. фрагментов и обломков лайнера. Также обнаружены 19 тел и 239 фрагментов тел погибших.
Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря рано утром вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, общественный деятель Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.